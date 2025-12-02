Rimini, 2 dicembre 2025 – Il tempo è scaduto. I sessanta giorni che il ministero delle Infrastrutture e trasporti aveva dato agli enti per registrare, e di fatto autorizzare, le apparecchiature per rilevare la velocità dei veicoli sulle strade, sono scaduti. Da pochi giorni è consultabile sul sito del ministero la lista delle apparecchiature registrate e autorizzate in tutto il Paese. Sono 4mila sugli 11mila dispositivi presenti sul territorio. Sono 4mila, molte meno dei circa 11mila dispositivi presenti lungo lo Stivale. Cosa ne sarà dei rimanenti settemila dispositivi non è dato sapere, ma erano questi i tempi che il ministro aveva dato per cercare di chiudere l’annosa questione dei ricorsi degli utenti dopo le sanzioni arrivate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mappa degli autovelox: ecco quelli autorizzati dal ministero