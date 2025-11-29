Autovelox ecco la mappa di quelli legittimi Tutti gli altri dovranno essere spenti multe nulle

Roma, 29 novembre 2025 – Il ministro Matteo Salvini ha completato il lavoro di mappatura degli autovelox in Italia: da ieri c’è un elenco dei quasi 4mila occhi elettronici che sono stati segnalati dalle amministrazioni comunali, la scadenza era il 29 novembre. Ma che cosa succede ora? Anche: secondo le stime europee, questo elenco sarebbe molto ma molto parziale, il totale degli occhi elettronici nel nostro Paese era stato stimato in oltre 1mmila. E tutti gli altri? “Sembra che la maggioranza dei Comuni non li abbia segnalati”, è la conclusione di Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l’Associazione professionale della polizia locale d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

