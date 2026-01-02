Guasto alla linea elettrica treni fermi sulla linea Bari-Foggia

A causa di un guasto alla linea elettrica registrato a Borgo Incoronata, i treni sulla linea Bari-Foggia stanno registrando ritardi da alcune ore. La circolazione è rallentata e si stanno verificando disagi per i passeggeri. Trenitalia sta intervenendo per ripristinare al più presto la normale operatività. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui propri mezzi prima di mettersi in viaggio.

Inizio di 2026 all'insegna dei disagi per i viaggiatori di Trenitalia. Da alcune ore, infatti, si registrano ritardi consistenti sulla linea Bari-Foggia, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica registrato a Borgo Incoronata, intorno alle ore 12.30 di quest'oggi, 2 gennaio 2026.

