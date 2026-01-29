La legge sulla montagna ci taglia i fondi

La sindaca Tania Bocchini ha presentato i numeri del bilancio 2025 di Sogliano al Rubicone. Nonostante i tagli ai fondi sulla montagna, il Comune ha mantenuto i risultati. La cifra più importante è che il territorio è riuscito a continuare a sostenere cittadini, famiglie e imprese senza fermarsi.

Sogliano al Rubicone: bilancio 2025, un piccolo Comune con grandi risultati. La sindaca Tania Bocchini ha presentato i dati relativi all'attività del 2025, a conferma di un impegno costante al servizio dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Nonostante le dimensioni ridotte, con 29 dipendenti compresi gli operai, l'ente ha saputo garantire efficienza e vicinanza al territorio. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Per l'attività e la gestione finanziaria il Comune ha prodotto 3.637 atti totali; 2.193 fatture pervenute, di cui pagate 2.170; mandati di pagamento 4.281 per 19.467.355,17 euro; per gli incassi 3.

