La Legge sulla montagna ci penalizza

La recente Legge sulla montagna ha suscitato critiche riguardo ai criteri di classificazione, con il rischio di premiare le zone più forti e escludere quelle fragili. Questo provvedimento, noto anche come Legge Calderoli, solleva dubbi sulla sua efficacia nel riconoscere le specificità delle aree montane e nel sostenere le comunità locali. È importante analizzare le implicazioni di questa normativa per capire come possa influire sul territorio e sulle attività economiche.

Piovono critiche e rilievi sui criteri di classificazione stabiliti dalla Legge sulla montagna, un recente provvedimento riguardante ’Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane’, detta anche Legge Calderoli, che "rischia di produrre un effetto paradossale: premiare le montagne forti e escludere quelle fragili, proprio dove vivere e fare impresa è più difficile". Lo afferma Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini col presidente Daniele Montemaggi e il direttore Luca Gasparini, che lanciano un allarme sull’impatto che i nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani avrebbero sull’ Appennino romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Legge sulla montagna ci penalizza" Approfondimenti su Legge Montagna La nuova legge sulla montagna penalizza i piccoli comuni, persi milioni La nuova Legge sulla montagna apre timidi spiragli La recente Legge sulla montagna introduce nuove opportunità per lo sviluppo territoriale, offrendo sostegni specifici ai lavoratori di sanità e scuola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Umbria critica alla nuova normativa sui Comuni montani: rischi per servizi e sviluppo Ultime notizie su Legge Montagna Argomenti discussi: La legge sulla montagna frana dopo le polemiche. Calderoli: Entro domani un nuovo testo; comunicato stampa; La Legge sulla montagna ci penalizza; Le difficoltà degli agricoltori con la nuova legge sulla montagna. Legge sulla Montagna, Coldiretti Campania: bene l’assessore all’Agricoltura Serluca in difesa dei territori fragiliLa Coldiretti Campania plaude l’intervento dell’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca intervenuta sul decreto attuativo della legge nazionale sulla Montagna che rischi ... corriereirpinia.it Legge sulla Montagna, assessora Serluca: No a una classificazione che esclude i territori fragiliIl tema è stato al centro della recente riunione della Commissione Politica per la montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ... napolivillage.com Legge sulla Montagna, Coldiretti Campania plaude l’assessore all’Agricoltura Serluca in difesa dei territori fragili - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.