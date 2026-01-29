La legale di Signorini dopo Falsissimo | Corona diffama e deride Ricordiamoci cosa è successo a Tiziana Cantone

Daniela Missaglia, l’avvocato di Alfonso Signorini, critica duramente la trasmissione Falsissimo, che è andata in onda nonostante il tribunale avesse già bloccato la sua diffusione. Missaglia accusa Corona di diffamare e deridere, e ricorda il caso di Tiziana Cantone, come esempio di quanto possa essere pericoloso il mercato dell’odio in rete.

Daniela Missaglia, legale di Alfonso Signorini, commenta a Fanpage.it la pubblicazione della puntata di Falsissimo nonostante il blocco del Tribunale: "Non si può accettare che la rete sia un mercato dell'odio. Andremo avanti, difendere un principio non è negoziabile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

