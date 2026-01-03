Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web | Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato una diffida ai principali social network, chiedendo il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona. Nel testo, si minaccia un’azione legale per ottenere ingenti risarcimenti nel caso in cui non venga rispettata questa richiesta. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e le piattaforme digitali, sollevando questioni sulla gestione dei contenuti e sulla tutela della reputazione online.

