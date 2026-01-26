Corona risponde al giudice | ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su Signorini

Dopo la decisione del Tribunale di Milano di bloccare i contenuti relativi a Alfonso Signorini, Fabrizio Corona si prepara a rispondere in modo diverso nella puntata di stasera di Falsissimo. La trasmissione, in onda il 26 gennaio, segna un cambio di approccio e nuovi argomenti, dopo il divieto di pubblicare materiali diffamatori. Corona ha annunciato un diverso atteggiamento, che sarà presentato durante la puntata, rispettando le nuove restrizioni imposte dalla legge.

Dopo la sentenza del giudice, Fabrizio Corona, rimossi gli episodi precedenti, annuncia un cambio di rotta e nuovi bersagli nel format in onda stasera 26 gennaio Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco immediato dei contenuti di Falsissimo relativi ad Alfonso Signorini e ha vietato a Fabrizio Corona la pubblicazione di qualsiasi materiale ritenuto diffamatorio nei confronti del giornalista e conduttore del Grande Fratello. La decisione è contenuta in un provvedimento d'urgenza firmato dal giudice della prima sezione civile Roberto Pertile, che ha accolto il ricorso presentato da Signorini.

Fabrizio Corona ha annunciato che, per ordine del giudice Roberto Pertile, dovrà rimuovere dal suo sito Falsissimo tutte le informazioni riguardanti Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

Fabrizio Corona in procura a Milano dopo la denuncia di Signorini

