La guerra abbassa il volume | ipotesi di tregua sulle infrastrutture ma il Cremlino tace

La possibilità di una tregua sulle infrastrutture ha attirato l’attenzione di molti. Circolano voci non confermate sui social e su alcune chat, ma il Cremlino resta in silenzio. La notizia ha già acceso discussioni e fa sperare in una pausa nel conflitto, anche se ancora niente è ufficiale.

La notizia di una possibile tregua energetica tra Russia e Ucraina sta dominando il dibattito geopolitico nelle ultime ore, alimentata principalmente da indiscrezioni circolate sui social media e piattaforme di messaggistica istantanea. Tutto ha avuto inizio con le dichiarazioni di Konstantin Nemichev, figura di spicco del panorama militare ucraino, ex membro del reggimento Azov e fondatore dell’unità speciale Kraken. Nemichev ha diffuso tramite i propri canali Telegram un messaggio dal contenuto dirompente, sostenendo che a partire dalla prima mattinata di oggi, 29 gennaio 2026, sarebbe entrato in vigore un ordine restrittivo per le truppe di Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La guerra abbassa il volume: ipotesi di tregua sulle infrastrutture ma il Cremlino tace Approfondimenti su Russia Ucraina Il Cremlino: "La tregua non serve, Kiev prenda una decisione coraggiosa sul Donbass per la fine della guerra" Il Cremlino afferma che una tregua temporanea non sarebbe utile e invita Kiev a prendere decisioni decisive sul Donbass per porre fine al conflitto. Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Non è stato respinto il piano Usa, ma solo alcune parti" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Russia Ucraina Argomenti discussi: Giornata della memoria, Occhiuto: Mai abbassare la guardia contro l’odio e l’antisemitismo; La stanza di Mariana, il film evento per il Giorno della Memoria; Si spengono le luci (e qualcuno resta al buio); Street, il saluto motociclistico a V: dalla Guerra dei Cent'anni a Churchill, la vera storia dietro questo gesto leggendario. La guerra abbassa il volume: ipotesi di tregua sulle infrastrutture ma il Cremlino taceLa notizia di una possibile tregua energetica tra Russia e Ucraina sta dominando il dibattito geopolitico nelle ultime ore, alimentata principalmente da ... thesocialpost.it Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca Kallas: la Russia rimarrà una minaccia a lungo termine. Danimarca: l'Europa può fare di più per la difesa. Nuovi colloqui trilaterali da domenica. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucrain - facebook.com facebook Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca Kallas: la Russia rimarrà una minaccia a lungo. Danimarca: l'Europa può fare di più per la difesa. Nuovi colloqui trilaterali da domenica. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.