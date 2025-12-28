Il Cremlino | La tregua non serve Kiev prenda una decisione coraggiosa sul Donbass per la fine della guerra

Il Cremlino afferma che una tregua temporanea non sarebbe utile e invita Kiev a prendere decisioni decisive sul Donbass per porre fine al conflitto. Secondo Russia e Stati Uniti, i tentativi di sospendere le ostilità con accordi temporanei rischiano di prolungare la guerra e di favorire una ripresa delle ostilità, allontanando la pace duratura nella regione.

« I presidenti di Russia e Stati Uniti condividono sostanzialmente lo stesso punto di vista sul fatto che la proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dagli ucraini e dagli europei con il pretesto di prepararsi al referendum o con altre scuse non fa altro che prolungare il conflitto e rischia di portare a una ripresa delle ostilità». Lo ha affermato il consigliere del presidente russo Yuri.

