Guerra in Ucraina il Cremlino | Non è stato respinto il piano Usa ma solo alcune parti

Feedpress.me | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo Vladimir Putin non ha respinto il piano americano di pace presentato ieri nei colloqui al Cremlino da Steve Witkoff e Jared Kushner, ma mentre alcune parti sono state accolte, altre sono state giudicate non accettabili. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La Russia e gli Stati Uniti stanno ora conducendo un lavoro a livello di esperti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in ucraina il cremlino non 232 stato respinto il piano usa ma solo alcune parti

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Non è stato respinto il piano Usa, ma solo alcune parti"

Leggi anche questi approfondimenti

guerra ucraina cremlino 232Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Non &#232; stato respinto il piano Usa, ma solo alcune parti" - Il presidente russo Vladimir Putin non ha respinto il piano americano di pace presentato ieri nei colloqui al Cremlino da Steve Witkoff e Jared Kushner, ma mentre alcune parti sono state accolte, altr ... Riporta msn.com

Ucraina, il Cremlino: «Non respinto piano Usa, solo alcune parti». Salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky - Nessuna svolta &#232; arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. ilmessaggero.it scrive

guerra ucraina cremlino 232Putin: «Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti». Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Segnala ilmattino.it

guerra ucraina cremlino 232Ucraina, Cremlino: “Conquistate Pokrovsk e Volchansk”. Putin ai militari: “Siate pronti per continuare a combattere” - Le forze di Mosca hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, e di Volchansk, nel Kharkiv, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Scrive ilfattoquotidiano.it

guerra ucraina cremlino 232Guerra Ucraina, il Cremlino: «Conquistate Pokrovsk e Volchansk». Putin: «Prepararsi per continuare a combattere» - I colloqui a Miami «sono stati produttivi, ma c'&#232; ancora lavoro da fare» ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ... ilmessaggero.it scrive

guerra ucraina cremlino 232Guerra Ucraina, Trump: i russi stanno facendo concessioni a Kiev. Rutte: «La guerra potrebbe finire entro il 2025». Cremlino: ci piacerebbe - Donald Trump difende l'operato di Steve Witkoff, dopo la diffusione da parte di Bloomberg della trascrizione della telefonata tra il suo inviato speciale e Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Cremlino 232