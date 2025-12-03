Guerra in Ucraina il Cremlino | Non è stato respinto il piano Usa ma solo alcune parti

Il presidente russo Vladimir Putin non ha respinto il piano americano di pace presentato ieri nei colloqui al Cremlino da Steve Witkoff e Jared Kushner, ma mentre alcune parti sono state accolte, altre sono state giudicate non accettabili. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La Russia e gli Stati Uniti stanno ora conducendo un lavoro a livello di esperti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Non è stato respinto il piano Usa, ma solo alcune parti"

