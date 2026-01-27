Niscemi le foto della frana vista dall’alto | evacuate oltre 1500 persone

La recente frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha provocato ingenti danni e l’evacuazione di oltre 1500 persone. Le immagini dall’alto mostrano la portata del crollo e l’entità dei danni alle strutture, evidenziando la gravità dell’evento e la necessità di interventi di emergenza e prevenzione nel territorio.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana di enormi proporzioni ha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l'evacuazione di almeno 1500 persone. In particolare – ha spiegato la Protezione Civile – il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, hanno concluso il sopralluogo aereo sulle zone della frana.

