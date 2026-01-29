La Fontana delle ancore a secco per oltre 230 giorni Elmo | Lavori complessi a causa di impianti molto vecchi

La Fontana delle ancore rimane a secco da più di sette mesi. Gli operai stanno lavorando per rimetterla in funzione e promettono di completare i lavori entro fine mese. L’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, spiega che i lavori sono più complessi del previsto perché gli impianti sono molto vecchi e richiedono interventi delicati. La fontana, uno dei simboli del centro storico, tornerà presto a essere visibile e funzionante.

La Fontana delle ancore, spenta ormai da oltre 230 giorni, sarà pronta entro fine mese: la rassicurazione arriva dall'assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo, nonostante quest'ultimo riconosca che i lavori sul monumento hanno impiegato più tempo del previsto. Il chiarimento dell'amministrazione A chiarire tutti gli aspetti è nota dell'amministrazione comunale, in cui si specifica, in premessa, come proprio palazzo di città "rivolge particolari attenzioni alla manutenzione delle fontane cittadine, anche in considerazione del loro valore storico e simbolico". Sarebbe diverso, però, il caso della Fontana delle ancore, uno dei luoghi simbolo nel centro storico anche per i turisti che arrivano in città e che ormai da molti mesi è sostanzialmente rimasta a secco.

