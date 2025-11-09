Lavori potenziamento degli impianti di distribuzione del gas la Statale chiude 18 giorni
Per consentire alla società ‘Inrete’ di eseguire i lavori di potenziamento degli impianti di distribuzione del gas nel comune di Codigoro sono previste limitazioni temporanee al traffico lungo la strada statale 495 ‘di Codigoro’ in provincia di Ferrara. Da lunedì 10 e fino a venerdì 28 la Ss495. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
