I tedofori per le vie della Città Bianca | la fiamma olimpica a Ostuni

31 dic 2025

La fiaccola olimpica attraversa le vie più rappresentative di Ostuni, tra cui Viale Pola, piazza Sant'Oronzo e le strade della Cattedrale. Un percorso che unisce tradizione e spirito sportivo, coinvolgendo la città in un momento di condivisione e orgoglio. I tedofori percorrono questi luoghi simbolici, sottolineando il legame tra la cultura locale e l’evento olimpico.

Viale Pola, piazza Sant'Oronzo, vie Cattedrale: queste alcune fra le vie più caratteristiche di Ostuni percorse dai tedofori. La fiamma dei giochi olimpici di MilanoCortina ha regalato spettacolo nel cuore della Città Bianca, dopo essere transitata nel centro di Brindisi. Poi il passaggio da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

