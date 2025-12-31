I tedofori per le vie della Città Bianca | la fiamma olimpica a Ostuni

La fiaccola olimpica attraversa le vie più rappresentative di Ostuni, tra cui Viale Pola, piazza Sant'Oronzo e le strade della Cattedrale. Un percorso che unisce tradizione e spirito sportivo, coinvolgendo la città in un momento di condivisione e orgoglio. I tedofori percorrono questi luoghi simbolici, sottolineando il legame tra la cultura locale e l’evento olimpico.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.