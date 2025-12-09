Prendersi cura del paziente Va in pensione la dottoressa Rosa Rita Silva
FABRIANO – Ai saluti dopo una vita intera dedicata alla Oncologia Medica di Fabriano e del territorio. Dopo tanti anni di lavoro questa settimana è andata in quiescenza la dottoressa Rosa Rita Silva, una vera istituzione dell’ospedale “Engles Profili” e di tutta la Ast Ancona.È bene infatti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
