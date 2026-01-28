Deputata democratica anti-Ice aggredita con una siringa a Minneapolis Trump | Un’impostora se l’è organizzata lei Tensione sempre alta in città

A Minneapolis, durante un evento pubblico, una deputata democratica è stata aggredita. Un uomo si è alzato dalla platea, le si è avvicinato e le ha spruzzato un liquido con una siringa prima di essere fermato dagli agenti di sicurezza. La tensione nella città resta alta.

Minneapolis, 28 gennaio 2026 – Un uomo si alza dalla platea. Si avvicina alla deputata democratica Ilhan Omar, le spruzza addosso un liquido (non identificato) con una siringa prima di essere immobilizzato dagli agenti del servizio di sicurezza. Nulla di particolarmente cruento (seppur grave) ma che assume una rilevanza elevata se si considera che l’aggressione è avvenuta a Minneapolis, città percorsa da fortissimi tensioni dopo i due omicidi effettuati dagli uomini dell’ Ice (la polizia anti immigrazione) che la deputata denunciava la pericolosità dell’Ice e che Trump, invece di buttare acqua sul fuoco, dicendo “Un’impostora, l’avrà organizzato lei”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

