Deputata democratica anti-Ice aggredita con una siringa a Minneapolis Trump | Un’impostora se l’è organizzata lei Tensione sempre alta in città

A Minneapolis, durante un evento pubblico, una deputata democratica è stata aggredita. Un uomo si è alzato dalla platea, le si è avvicinato e le ha spruzzato un liquido con una siringa prima di essere fermato dagli agenti di sicurezza. La tensione nella città resta alta.

Minneapolis, 28 gennaio 2026 – Un uomo si alza dalla platea. Si avvicina alla deputata democratica Ilhan Omar, le spruzza addosso un liquido (non identificato) con una siringa prima di essere immobilizzato dagli agenti del servizio di sicurezza. Nulla di particolarmente cruento (seppur grave) ma che assume una rilevanza elevata se si considera che l’aggressione è avvenuta a Minneapolis, città percorsa da fortissimi tensioni dopo i due omicidi effettuati dagli uomini dell’ Ice (la polizia anti immigrazione) che la deputata denunciava la pericolosità dell’Ice e che Trump, invece di buttare acqua sul fuoco, dicendo “Un’impostora, l’avrà organizzato lei”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deputata democratica anti-Ice aggredita con una siringa a Minneapolis. Trump: “Un’impostora se l’è organizzata lei”. Tensione sempre alta in città Approfondimenti su Ilhan Omar Ilhan Omar, deputata democratica aggredita con una siringa a Minneapolis. Trump: "È un'impostora" La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ieri sera a Minneapolis. Minneapolis, la deputata dem Omar aggredita sul palco con una siringa. Trump: «L'avrà organizzato lei, impostora» Durante un comizio a Minneapolis, la deputata democratica Omar è stata improvvisamente aggredita sul palco da un uomo che le ha lanciato una siringa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ilhan Omar Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, aggredita la deputata dem Ilhan Omar a Minneapolis: identificato l'uomo; Minneapolis, la deputata anti-Ice Ilhan Omar aggredita: un uomo le spruzza addosso del liquido; Perché proprio in Minnesota?. Aggredita la deputata dem Ilhan Omar, l’accusa di Trump: Si è fatta spruzzare il liquido addosso. Piazza anti-Ice? Insurrezionalisti pagati e malatiIl presidente accusa la deputata dem: Si è fatta spruzzare addosso. E sui manifestanti anti-Ice: Insurrezionalisti pagati ... ilfattoquotidiano.it Ice, dem aggredita al comizio. Il video infiamma gli Usa: Messa in scenaAlta tensione degli Stati Uniti sul tema dell'agenzia federale Ice, Immigration and Customs Enforcement. La deputata democratica statunitense ... iltempo.it La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. L’uomo è stato condotto fuori - facebook.com facebook Ilhan Omar sta chiedendo la fine della repressione anti-immigrazione dell'amministrazione Trump alla Minneapolis Town Hall quando un uomo si alza e le spruzza addosso una sostanza non ancora identificata. La deputata democratica del Minnesota non ha x.com

