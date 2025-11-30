Screening oncologici ed esami gratuiti a Paglieta | arriva la Casa della salute mobile
La Casa della Salute Mobile della Asl Lanciano Vasto Chieti farà tappa a Paglieta, sostando nell’area parcheggio di viale delle Rimembranze, da mercoledì 3 a venerdì 5 dicembre. L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'amministrazione comunale, offrirà alla cittadinanza una vasta gamma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Screening oncologici, Regione Puglia: “Agenas rettifichi i dati” - facebook.com Vai su Facebook
Al via il piano straordinario di recupero degli screening oncologici Obiettivo: azzerare le liste d’attesa del 2025 e potenziare, già a partire dal 2026, i programmi di prevenzione Continua a leggere su asl.vt.it/news/512Obiett… Vai su X
Paglieta: arriva la “Casa della Salute Mobile” con screening gratuiti e servizi essenziali - L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione comunale, offrirà alla cittadinanza una vasta gamma di ... Secondo abruzzolive.it
Sessa Cilento: l’ASL di Salerno promuove una giornata di prevenzione gratuita - Il Comune di Sessa Cilento ospita un’importante iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica. Lo riporta infocilento.it
Screening oncologici gratuiti con il camper dell’Asp Trapani in 11 piazze - Mammografie sul camper in 11 piazze del Trapanese: esami gratuiti e supporto agli screening oncologici per la prevenzione del tumore al seno ... Si legge su marsalalive.it