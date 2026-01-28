Bruce Springsteen e la canzone contro il terrore di Stato | ecco Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen ha scritto e registrato in fretta una canzone, “Streets of Minneapolis”, per rispondere alle tensioni nella città. Sabato l’ha scritta, ieri l’ha registrata e oggi l’ha pubblicata online. Il brano è un atto di protesta contro le azioni delle forze dell’ordine e il clima di paura che si respira in città. Springsteen ha deciso di usare la musica per denunciare il “terrore di Stato” e portare l’attenzione su quanto sta accadendo.

«Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero». Bruce Springsteen ha pubblicato sulle sue pagine social un brano dal titolo Streets of Minneapolis, dopo i fatti tragici per mano dell'ICE che si sono verificati nella città americana. Una canzone di protesta scritta e pubblicata in tre giorni Nel messaggio che accompagna l'uscita del brano, Bruce Springsteen spiega di aver scritto "Streets of Minneapolis" in poche ore, registrandola il giorno successivo e pubblicandola immediatamente come risposta a quello che definisce "terrore di Stato".

