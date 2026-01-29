La 19enne Azzurra Ferretti scomparsa a Roma | ha il telefono spento da tre giorni

La giovane di 19 anni è scomparsa a Roma da tre giorni. Da lunedì sera, il suo telefono è spento e non si hanno più sue notizie. La famiglia e gli amici sono in allarme, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. La ragazza era uscita di casa e non ha più fatto ritorno. La città si mobilita, sperando in un lieto fine.

Cresce la preoccupazione a Roma per Azzurra Ferretti, una ragazza di 19 anni scomparsa dalla sera di lunedì 26 gennaio. La giovane si è allontanata senza dare più notizie, facendo scattare l'allarme tra familiari e amici. Denuncia ai carabinieri e indagini in corso Il padre della ragazza ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Tor Vergata, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima della sparizione. Ultimi contatti e posizione del cellulare Di Azzurra Ferretti non si hanno più notizie dalla tarda serata del 26 gennaio. Da quel momento il cellulare risulta irraggiungibile e l' ultima posizione rilevata sarebbe in zona via Palmiro Togliatti, un elemento ora al centro delle verifiche degli investigatori.

