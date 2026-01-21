Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un | risposta perfetta ma non vuole andare oltre

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si trova di fronte a una scelta insolita tra Nick Kyrgios e Kim Jong-Un. In modo discreto e naturale, ha risposto con tranquillità, senza cercare di attirare l’attenzione o esagerare. La sua reazione mostra compostezza e sincerità, mantenendo un atteggiamento rispettoso e misurato di fronte a una domanda inusuale. Un esempio di come l’atleta gestisca situazioni impreviste con sobrietà e naturalezza.

Jannik Sinner è stato messo di fronte ad una scelta particolare tra Nick Kyrgios e Kim Jong-Un. Se l'è cavata egregiamente, ma poi non si è nascosto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Un doppio con Kyrgios o Kim Jong-un? La risposta di Sinner è esilaranteDurante l'ultimo episodio di Pod Laver Arena, Jannik Sinner è stato invitato a rispondere a un classico gioco di preferenze.

Sinner e la scelta, in doppio meglio Kyrgios o Kim-Jong un?In occasione degli Australian Open 2026, si discute delle possibili scelte di Jannik Sinner riguardo alla sua partnership nel doppio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un: la risposta di Jannik è esilarante - VIDEO; Rod Laver: Sinner tra i favoriti, ma il caldo avvantaggia Alcaraz; Sinner costretto a scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un, Jannik in imbarazzo. E al Melbourne spunta un nuovo pericolo; Michael Zheng ha già vinto 130mila euro all'Australian Open, ma deve scegliere se prenderli.

sinner deve scegliere traSinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un: risposta perfetta ma non vuole andare oltreJannik Sinner è stato messo di fronte ad una scelta particolare tra Nick Kyrgios e Kim Jong-Un. Se l’è cavata egregiamente, ma poi non si è nascosto. fanpage.it

sinner deve scegliere traSinner costretto a scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un, Jannik in imbarazzo. E al Melbourne spunta un nuovo pericoloSinner costretto a scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un, Jannik in imbarazzo. E al Melbourne spunta un nuovo pericolo: un virus intestinale scatena il caos ... sport.virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.