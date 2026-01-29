Kolo Muani-Juve giornata decisiva | il Tottenham tiene il pallino

Oggi la Juventus aspetta risposte chiare su Randal Kolo Muani. La giornata può decidere se il francese tornerà in bianconero o se resterà solo un’idea. La società ha aperto due fronti, prima con il Tottenham e poi con il Paris Saint-Germain, per capire se ci sono ancora possibilità di arrivare all’attaccante. Le decisioni potrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre il mercato entra nel vivo.

La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Kolo Muani, che potrebbe lasciare il PSG.

