Kendall Jenner ironizza sulla maledizione delle Kardashian e tira in ballo i suoi ex quasi tutti cestisti

Da vanityfair.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kendall Jenner si prende gioco della «maledizione delle Kardashian» e si rivolge agli ex cestisti in un video pubblicato per il Super Bowl. La top model ironizza sulla convinzione che le donne della famiglia abbiano trovato sfortuna negli uomini del mondo dello sport. Con un sorriso, Kendall risponde alle superstizioni online, dimostrando di non prendersi troppo sul serio. La sua presa in giro ha già fatto discutere sui social, tra chi apprezza la battuta e chi la vede come una rivincita personale.

Kendall Jenner ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno spot per il Super Bowl in cui si toglie qualche sassolino dalla scarpa anzi, è il caso di dire, fa canestro! Ma facciamo un passo indietro. Lei e le sorelle Kardashian-Jenner sono da tempo tacciate dal web di essere l’esatto opposto di un portafortuna per i loro partner. Se da un lato loro continuerebbero ad arricchirsi e ad aumentare fama e visibilità anche grazie alle relazioni, dall’altro, secondo la famigerata «maledizione delle Kardashian», non si potrebbe dire lo stesso per la controparte maschile. Compagni ed ex, infatti, vedrebbero carriera e reputazione subire un duro colpo dopo la rottura con la famiglia più celebre d’America. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kendall jenner ironizza sulla maledizione delle kardashian e tira in ballo i suoi ex quasi tutti cestisti

© Vanityfair.it - Kendall Jenner ironizza sulla «maledizione delle Kardashian» e tira in ballo i suoi ex (quasi tutti) cestisti

Approfondimenti su Kardashian Jenner

Una Kardashian in casa Armani: perché Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio (e cosa c’entra la Gen Z)

Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio Armani, segnando un’importante collaborazione tra il marchio e la giovane influencer.

Kendall Jenner indossa un tailleur vintage Thierry Mugler alla festa di Natale dei Kardashian

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kardashian Jenner

Argomenti discussi: Kendall Jenner prende in giro i suoi ex nello spot del Super Bowl: il video; Kylie Jenner e Kendall scherzano sui social media sulla loro colluttazione fisica; Kendall Jenner ironizza sulla maledizione Kardashian; Super Bowl LX: perché Kendall Jenner prende in giro gli ex NBA nello spot?.

kendall jenner ironizza sullaKendall Jenner ironizza sulla «maledizione delle Kardashian» e tira in ballo i suoi ex (quasi tutti) cestistiLa top model si prende la sua rivincita e risponde a una superstizione del web in un recente spot per il Super Bowl ... vanityfair.it

kendall jenner ironizza sullaLa maledizione delle Kardashian non esiste più: Kendall Jenner prende in giro i suoi ex nello spot del Super BowlUna iconica Kendall Jenner ironizza sulla famosa maledizione delle Kardashian e prende in giro i suoi ex in un video già virale. cosmopolitan.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.