Kendall Jenner ironizza sulla maledizione delle Kardashian e tira in ballo i suoi ex quasi tutti cestisti

Kendall Jenner si prende gioco della «maledizione delle Kardashian» e si rivolge agli ex cestisti in un video pubblicato per il Super Bowl. La top model ironizza sulla convinzione che le donne della famiglia abbiano trovato sfortuna negli uomini del mondo dello sport. Con un sorriso, Kendall risponde alle superstizioni online, dimostrando di non prendersi troppo sul serio. La sua presa in giro ha già fatto discutere sui social, tra chi apprezza la battuta e chi la vede come una rivincita personale.

Kendall Jenner ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno spot per il Super Bowl in cui si toglie qualche sassolino dalla scarpa anzi, è il caso di dire, fa canestro! Ma facciamo un passo indietro. Lei e le sorelle Kardashian-Jenner sono da tempo tacciate dal web di essere l’esatto opposto di un portafortuna per i loro partner. Se da un lato loro continuerebbero ad arricchirsi e ad aumentare fama e visibilità anche grazie alle relazioni, dall’altro, secondo la famigerata «maledizione delle Kardashian», non si potrebbe dire lo stesso per la controparte maschile. Compagni ed ex, infatti, vedrebbero carriera e reputazione subire un duro colpo dopo la rottura con la famiglia più celebre d’America. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kendall Jenner ironizza sulla «maledizione delle Kardashian» e tira in ballo i suoi ex (quasi tutti) cestisti Approfondimenti su Kardashian Jenner Una Kardashian in casa Armani: perché Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio (e cosa c’entra la Gen Z) Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio Armani, segnando un’importante collaborazione tra il marchio e la giovane influencer. Kendall Jenner indossa un tailleur vintage Thierry Mugler alla festa di Natale dei Kardashian Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Kardashian Jenner Argomenti discussi: Kendall Jenner prende in giro i suoi ex nello spot del Super Bowl: il video; Kylie Jenner e Kendall scherzano sui social media sulla loro colluttazione fisica; Kendall Jenner ironizza sulla maledizione Kardashian; Super Bowl LX: perché Kendall Jenner prende in giro gli ex NBA nello spot?. Kendall Jenner ironizza sulla «maledizione delle Kardashian» e tira in ballo i suoi ex (quasi tutti) cestistiLa top model si prende la sua rivincita e risponde a una superstizione del web in un recente spot per il Super Bowl ... vanityfair.it La maledizione delle Kardashian non esiste più: Kendall Jenner prende in giro i suoi ex nello spot del Super BowlUna iconica Kendall Jenner ironizza sulla famosa maledizione delle Kardashian e prende in giro i suoi ex in un video già virale. cosmopolitan.com Kendall Jenner con un archival travel piece di Gucci La modella è stata avvistata con un pezzo storico della Maison nel suo spot per Fanatics Sportsbook in occasione del Super Bowl. Un accessorio d’archivio che racconta il fascino senza tempo del viaggio - facebook.com facebook La super modella americana Kendall Jenner, 30 anni, ha postato su Instagram una serie di foto in versione (quasi) nuda. E i follower ringraziano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.