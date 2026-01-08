Una Kardashian in casa Armani | perché Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio e cosa c’entra la Gen Z

Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio Armani, segnando un’importante collaborazione tra il marchio e la giovane influencer. Questa scelta riflette l’attenzione di Armani verso la Generazione Z, puntando su un’immagine fresca e contemporanea. La presenza di Jenner rappresenta un collegamento tra moda, bellezza e nuove tendenze, consolidando la posizione del marchio nel mercato globale e rafforzando la propria identità al passo con i tempi.

Anno nuovo, musa nuova. In casa Armani, il 2026 si è aperto con l’annuncio di una nuova testimonial che – sorpresa! – arriva direttamente dal clan Kardashian: Kendall Jenner. La modella e imprenditrice cresciuta sotto i riflettori del reality show Keeping Up with the Kardashians è stata scelta come nuova Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani. Sarà lei ad accompagnare il lancio di una nuova fragranza, Power of You Eau de Parfum, in arrivo a febbraio – giusto in tempo per San Valentino. Il 2025 è stato un anno cruciale per l’impero Armani che, nel giro di pochi mesi, ha festeggiato i 50 anni di storia e ha pianto la scomparsa del fondatore, Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

