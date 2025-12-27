C’è chi a Natale punta tutto su velluti rossi e paillettes prevedibili, e poi c’è Kendall Jenner che arriva alla cena di famiglia vestita come se fosse uscita da una sfilata del 1994. Letteralmente. Per il tradizionale Christmas Eve party dei Kardashian, ospitato quest’anno proprio da lei, Kendall ha scelto di fare la cosa più Kendall possibile: un completo gonna vintage firmato Thierry Mugler, total white, spalle scoperte e proporzioni fuori da ogni comfort zone. Kendall Jenner riscrive il dress code delle feste con un Mugler d’archivio del 1994. Il completo arriva dalla collezione AutunnoInverno 1994 di Thierry Mugler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner indossa un tailleur vintage Thierry Mugler alla festa di Natale dei Kardashian

Leggi anche: I 30 anni di Kendall Jenner: festa in spiaggia con vino da 3mila euro e torta alla tequila

Leggi anche: I 30 anni bollenti di Kendall Jenner: festa in famiglia e poi nuda in spiaggia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il nuovo tailleur per cui perderemo la testa? Quello con la midi skirt (come insegna Kendall Jenner) - Il trend arriva direttamente dalle ultime sfilate di Parigi, in occasione della Haute Couture, dov'è stato paparazzato su celeb e trendsetter e, scommettiamo, vedremo molto il prossimo autunno inverno ... grazia.it

Kendall Jenner con tubino e décolleté sfoggia il look da ufficio lady-like perfetto questo autunno - femminile è in auge più che mai, ecco come replicare il look Kendall Jenner è amatissima per i suoi look off- vogue.it

Natale 2025 ha visto le celeb hollywoodiane festeggiare (spesso) con look in grande stile. Dal maxi coat bianco di Mariah Carey al rosso di JLo per il pranzo e di Kendall Jenner. C’è chi, peró, si concesso un po’ di tempo in relax in famiglia anche in pigiama, c - facebook.com facebook

#fashion e #beauty @KendallJenner, nata il 3 novembre 1995, è oggi una delle figure più rappresentative dell’industria della moda contemporanea. x.com