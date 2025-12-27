Kendall Jenner indossa un tailleur vintage Thierry Mugler alla festa di Natale dei Kardashian

27 dic 2025

C’è chi a Natale punta tutto su velluti rossi e paillettes prevedibili, e poi c’è Kendall Jenner che arriva alla cena di famiglia vestita come se fosse uscita da una sfilata del 1994. Letteralmente. Per il tradizionale Christmas Eve party dei Kardashian, ospitato quest’anno proprio da lei, Kendall ha scelto di fare la cosa più Kendall possibile: un completo gonna vintage firmato Thierry Mugler, total white, spalle scoperte e proporzioni fuori da ogni comfort zone. Kendall Jenner riscrive il dress code delle feste con un Mugler d’archivio del 1994. Il completo arriva dalla collezione AutunnoInverno 1994 di Thierry Mugler. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

kendall jenner indossa un tailleur vintage thierry mugler alla festa di natale dei kardashian

