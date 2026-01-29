Dopo aver annunciato e poi spostato più volte la data di uscita, Kanye West ha deciso di posticipare ancora una volta il lancio del suo album “Bully”. A meno di quarantott’ore dalla pubblicazione prevista, il musicista ha annunciato sui social di aver rimandato tutto, lasciando i fan in attesa e senza una data certa. È il quarto cambio di programma in poche settimane.

A quarantott’ore dalla pubblicazione, Kanye West ha cambiato ancora una volta -la quarta- l’uscita di Bully. Il nuovo disco di Ye avrebbe dovuto vedere la luce domani, 30 gennaio, ma tutto sembra essere stato posticipato al 20 marzo. Il progetto musicale non sembra trovare pace. Il rapper lo aveva annunciato addirittura nel settembre del 2024 e, inizialmente, la data prefissata era il 15 giugno 2025. L’aveva spostata prima al 7 novembre, poi al 12 dicembre, poi a domani, e adesso di nuovo. West, tuttavia, ha fatto sapere che l’album è ufficialmente completato. Le scuse di Kanye West e la nuova etichetta discografica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye ha di nuovo spostato la data d’uscita di “Bully”

