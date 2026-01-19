Recentemente, un video di Xbox ha involontariamente rivelato la possibile data di uscita di Marathon, il nuovo gioco di Bungie. Questa scoperta ha riacceso l’interesse attorno al progetto, ancora avvolto nel mistero. Restano da attendere comunicazioni ufficiali per confermare le informazioni e conoscere dettagli sulla futura uscita di questo atteso titolo.

Marathon, il nuovo progetto di Bungie, torna al centro dell’attenzione dopo un’apparente fuga di notizie che potrebbe averne anticipato la data di uscita. Nelle ultime ore è infatti circolato un trailer visibile per un breve periodo sulla dashboard Xbox, che riportava una data precisa: 5 marzo 2026. Il filmato sarebbe stato pubblicato per errore e successivamente rimosso, ma non prima di essere registrato e condiviso online. Come evidenziato da un video recente, Marathon è uno sparatutto multigiocatore PvPvE in stile “estrazione”, pensato per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Inizialmente previsto per lo scorso anno, il gioco è stato rinviato da Bungie per evitare un lancio sottotono e concedere al team più tempo per rifinire l’esperienza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon, un video di Xbox ha svelato per errore la data di uscita del nuovo gioco di Bungie

