Juventus sprint per Norton-Cuffy | contatti aperti col Genoa

La Juventus lavora intensamente negli ultimi giorni di mercato per rinforzare le fasce. La società ha già avviato i contatti con il Genoa per Norton-Cuffy, considerato il primo nome per il ruolo di esterno basso. Con cinque partite ancora da giocare, i bianconeri cercano di chiudere l’affare il prima possibile, sperando di consegnare a Spalletti un’alternativa valida sulla corsia destra.

La Juventus accelera sulle fasce negli ultimi giorni di mercato. Con cinque giornate ancora a disposizione, l’area sportiva sta lavorando su un esterno basso da consegnare a Luciano Spalletti, e il nome che resta in cima alla lista è Norton-Cuffy del Genoa. I contatti sono attivi. La Juve insiste sul classe 2004 e prova a sbloccare l’operazione con una formula flessibile: prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, strada scelta per ridurre l’esborso immediato. Il Genoa, dal canto suo, continua a valutare il cartellino intorno ai 25 milioni. Restano sullo sfondo piste alternative per la corsia destra, ma in questo momento il focus bianconero è chiaro: Norton-Cuffy è la priorità, e il countdown di fine mercato ha già iniziato a dettare i tempi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus valuta il profilo di Brooke Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa, come possibile rinforzo nel settore esterno.

