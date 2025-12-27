Asse Juventus-Genoa caldo | Perin in uscita Norton-Cuffy osservato speciale

27 dic 2025

La Juventus si prepara al mercato con l’idea di muoversi senza strappi, ma con attenzione massima alle opportunità. Nessuna rivoluzione annunciata, piuttosto una serie di valutazioni legate alle uscite, che potrebbero facilitare eventuali innesti. In questo scenario torna centrale l’asse con il Genoa, monitorato con cura per due nomi che intrecciano esigenze e strategie diverse: Mattia Perin e Brooke Norton-Cuffy. Secondo quanto filtra, il club rossoblù è tornato con decisione sul portiere bianconero, mentre a Torino cresce l’interesse per il laterale inglese, già seguito da tempo. Perin, una situazione che si ripresenta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

