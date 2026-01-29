Juventus le seconde linee non rispondono | a Monaco Spalletti torna alle certezze
La Juventus conclude la fase a gironi di Champions League con un pareggio a Monaco, ma i risultati delle seconde linee non sono stati incoraggianti. La squadra di Spalletti torna alle sue certezze, lasciando aperti diversi interrogativi sulla tenuta del gruppo in vista delle prossime sfide.
Il pareggio di Monaco chiude la League Phase di Champions League della Juventus, ma apre un fronte di riflessione tutt’altro che secondario. Al di là dello 0-0 e della qualificazione ai playoff, la serata del Principato ha lasciato a Luciano Spalletti un messaggio chiaro: le cosiddette seconde linee non hanno colto l’occasione concessa e, anzi, hanno confermato un gap di affidabilità che rischia di pesare nel prosieguo della stagione. Una serata nata per testare, finita per smentire. Il contesto sembrava ideale. Con il grosso del lavoro già indirizzato nella gara precedente contro il Benfica, Monaco rappresentava una partita utile per sperimentare senza assilli, valutare alternative e allargare le rotazioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
