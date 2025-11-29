Judo Carlotta Avanzato torna sul podio al Grand Slam di Abu Dhabi! L’Italia sorride con le seconde linee
L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista anche nella seconda giornata del Grand Slam di Abu Dhabi, penultimo torneo stagionale del World Tour 2025 di judo. Dopo i tre podi raccolti ieri con Giulia Carnà, Odette Giuffrida ed Elios Manzi, il movimento azzurro ha ottenuto un altro piazzamento di prestigio nel day-2 confermando la crescita di un gruppo sempre più profondo e competitivo. Il vero exploit odierno sul fronte italiano è arrivato nei -63 kg con la terza piazza di Carlotta Avanzato, che eguaglia così il suo miglior risultato di sempre nel circuito maggiore ottenuto un anno fa proprio ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Oasport.it
