Inter Venezia le seconde linee rispondono presente Prestazioni super di Diouf Frattesi e Pio Esposito

Inter News 24 Inter Venezia, prove incoraggianti da chi gioca meno: segnali utili per il progetto di Cristian Chivu, che ha ottenuto diverse risposte. La larga vittoria in Coppa Italia contro il Venezia offre a Cristian Chivu indicazioni preziose su chi, finora, ha avuto meno spazio nelle rotazioni. Pur non essendo una gara destinata a risolvere tutti i dubbi della stagione, il successo di San Siro consente alla squadra milanese di individuare alternative credibili per il futuro, soprattutto in un periodo fitto di impegni e con diverse scelte tecniche da rivalutare. Frattesi e Zielinski al centro della scena. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Venezia, le seconde linee rispondono presente. Prestazioni super di Diouf, Frattesi e Pio Esposito

