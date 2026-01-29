La Juventus si fa avanti di nuovo per Randal Kolo Muani, ma la decisione finale spetta al Tottenham. L’attaccante francese è ancora in prestito, e i bianconeri sperano di portarlo in Italia. Oggi potrebbe essere il giorno della svolta, ma tutto dipende dalla volontà del club inglese.

La Juventus torna forte su Randal Kolo Muani e la giornata di oggi può essere quella della svolta. La decisione spetta al Tottenham, chiamato a scegliere se liberare l’attaccante dal prestito. Da qui passa l’operazione bianconera. Il punto chiave è uno: gli Spurs vogliono prima coprirsi. Ecco perché, nelle ultime ore, si sta muovendo il mercato in entrata del club londinese. Se arriverà il via libera su un sostituto, Kolo Muani potrà uscire. Effetto domino già innescato. Il Tottenham si è inserito, insieme al Nottingham Forest, nella corsa a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Un’eventuale accelerazione su Mateta sbloccherebbe l’uscita di Kolo Muani e aprirebbe la strada alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Kolo Muani appeso al Tottenham: lo sblocca Mateta

