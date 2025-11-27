Kolo Muani si sblocca contro il PSG | doppietta d’orgoglio ma il Tottenham crolla lo stesso
Randal Kolo Muani ha scelto la notte più simbolica per sbloccarsi. Il Tottenham è uscito sconfitto dal Parc des Princes in una gara folle, chiusa sul 5-3 per il PSG, ma la doppietta del francese ha almeno illuminato una serata che rischiava di scivolare via nell’anonimato. 26 Novembre 2025 - 21:00 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Primo tempo: 1-1 Paris Saint Germain 5 5: 3 Tottenham 3 Tempi regolamentari Finora era rimasto a secco: zero gol, un solo assist e qualche acciacco a complicare l’inserimento. E invece contro la squadra che ne detiene ancora il cartellino, Kolo Muani ha ritrovato la sua versione migliore, proprio mentre a Torino Jonathan David e Openda, gli uomini chiamati a sostituirlo, si sbloccavano a loro volta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
