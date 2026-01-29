Juventus chiuso il colpo Deniz | talento 2010 in arrivo dall’Ajax

La Juventus ha messo le mani su Esad Deniz, un attaccante classe 2010 proveniente dall’Ajax. Il giovane talento sta arrivando a Torino, con visite mediche programmate per domani e la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2028. La società sta puntando forte sui giovani, e Deniz rappresenta un investimento per il futuro.

La Juventus chiude un'operazione di prospettiva pescando in uno dei vivai più ambiti d'Europa. È fatta per Esad Deniz, attaccante classe 2010 in arrivo dall' Ajax: il giovane talento è atteso a Torino in queste ore, con visite mediche già fissate per domani e firma imminente su un contratto fino al 2028. Il blitz bianconero si è concretizzato rapidamente, con l'area sportiva che ha anticipato la concorrenza internazionale per assicurarsi un profilo ritenuto di altissimo potenziale. Deniz, olandese di origini turche, è un jolly offensivo capace di muoversi da centravanti o sugli esterni, con fiuto del gol e struttura fisica già oltre la media per l'età.

