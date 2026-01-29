Esad Deniz Juventus | colpo per l’Under 16 Tutti i dettagli sul nuovo gioiello in arrivo per i bianconeri

La Juventus si prepara ad accogliere un nuovo talento, Esad Deniz, che si sta facendo notare tra le fila dell’Under 16. Il club ha piazzato un colpo importante per rafforzare la propria cantera, puntando su un giovane che promette bene. Nei prossimi giorni, si attendono dettagli sulle prime uscite e sui programmi di sviluppo del ragazzo.

Esad Deniz Juventus: colpo di gran lusso per l'Under 16. Tutti i dettagli sul nuovo gioiello in arrivo per il club bianconero. La Juventus continua a pianificare il futuro con estrema lungimiranza, assicurandosi uno dei prospetti giovanili più interessanti del panorama europeo. Secondo una notizia esclusiva riportata da Fabrizio Romano su X, il club bianconero ha raggiunto un accordo per ingaggiare Esad Deniz dall'Ajax. L'operazione è ormai definita in ogni dettaglio: è tutto fatto per l'approdo a Torino del talento sedicenne, pronto a iniziare subito la sua nuova avventura professionale.

