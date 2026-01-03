Juventus il ritorno di Danilo allo Stadium

Danilo, ex capitano della Juventus, ha fatto ritorno allo Stadium, ricevendo riconoscimenti e dimostrando il suo legame duraturo con il club. La visita rappresenta un momento di riflessione e di affetto tra il giocatore e la tifoseria, sottolineando l’importanza del rapporto tra l’atleta e la società bianconera. Un incontro che riporta alla memoria i momenti condivisi e il valore di un amore calcistico che non si è mai spento.

Danilo e l’amore per la Juventus Un amore mai dimenticato quello tra Danilo e la Juventus. L’ex capitano bianconero è stato ospite allo Stadium, dove ha ricevuto gli omaggi. Danilo torna all’Allianz, ricevendo l’omaggio dello stadio. Il difensore brasiliano, che ha ricevuto una targa celebrativa dall’attuale dirigenza della Juventus, ai microfoni di Dazn: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il ritorno di Danilo allo Stadium Leggi anche: Juventus-Lecce, ritorno speciale allo Stadium: Danilo ospite bianconero Leggi anche: Danilo, ritorno da brividi allo Stadium Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Danilo, nostalgia Juve: ritorno speciale allo Stadium per la sfida contro il Lecce; Danilo torna allo Stadium: l'ex capitano sarà in tribuna per Juve-Lecce; Juve, Danilo torna allo Stadium per la gara contro il Lecce; Danilo torna all'Allianz Stadium per Juventus-Lecce: l'ex capitano bianconero sarà in tribuna. Juventus, cori, premiazione e applausi: com'è andato il ritorno di Danilo all'Allianz Stadium. "Questa è casa mia, tornerei subito" - Danilo è tornato all'Allianz Stadium a un anno dall'addio in direzione Flamengo: la premiazione, il discorso e il legame fortissimo con i tifosi. msn.com

Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: “La Juve non è per tutti”. È una frecciata a Giuntoli - Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa ... fanpage.it

Juventus, Danilo si propone: "Tornare? Non ci penserei due volte. E fra un anno..." - Il centrale brasiliano, oggi al Flamengo, è tornato a salutare i vecchi compagni. tuttomercatoweb.com

