Juventus-Benfica notte da playoff allo Stadium | bianconeri sotto pressione

Mercoledì sera all’Allianz Stadium, Juventus e Benfica si affrontano in una partita importante nella fase a gironi di Champions League. La sfida rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre di avanzare ai playoff, con la possibilità di influenzare significativamente il loro percorso europeo. La partita, in programma nella penultima giornata, è un momento cruciale per le sorti delle due compagini e per il loro cammino nella competizione.

Chi passa per Torino mette un piede nei playoff, chi sbaglia rischia di restare fuori. Mercoledì sera all'Allianz Stadium la Juventus ospita il Benfica nella penultima giornata della fase europea, con in palio un passaggio che può indirizzare in modo quasi definitivo il cammino verso febbraio. Dopo il passo falso di Cagliari, i bianconeri cercano risposte immediate davanti al proprio pubblico, mentre i portoghesi arrivano obbligati a fare risultato per non scivolare ai margini dell'Europa che conta. Una notte europea che pesa più della classifica. I numeri di campionato restano sullo sfondo. La Juventus insegue in Serie A, il Benfica vive una stagione meno lineare del previsto in Portogallo.

#UCL | LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI JUVENTUS-BENFICA Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Patrick Inia (NED) - Rogier Honig (NED); Quarto ufficiale: Jeroen Manschot (NED); VAR: Bram Van Driessche (BEL); AVAR: Dennis Higler (NED). - facebook.com facebook

