Juve colpo di scena Kolo Muani | Prestito con obbligo

La Juventus ha concluso un accordo di prestito con obbligo di acquisto per Kolo Muani, rafforzando il reparto offensivo. La trattativa, che si è sbloccata dopo tentativi precedenti, rappresenta un intervento importante per la squadra, sotto la guida di Luciano Spalletti, in vista della prossima stagione.

I bianconeri hanno provato a riprenderselo già l’estate scorsa. Col Psg ci fu grande tensione e alla fine il transalpino è passato al Tottenham sempre in prestito La Juve è ancora alla ricerca di un attaccante, priorità assoluta di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, a sorpresa ma non troppo, è spuntato fuori il nome di Kolo Muani. Breve cronistoria: l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato era Mateta del Crystal Palace, ma gli inglesi hanno chiesto e richiesto l’obbligo di riscatto, così l’operazione si è arenata. Per il francese è ora partito all’assalto il Nottingham Forest: secondo ‘The Athletic’ l’offerta tocca quota 35 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

E se Kolo Muani arrivasse in PRESTITO ma SENZA OBBLIGO di riscatto

ULTIM'ORA | La Juventus ci starebbe riprovando per Kolo Muani!!! Voi lo rivorreste in bianconero o no facebook

Non mi risultano esserci trattative per Kolo Muani. x.com