Tuttosport – Kolo Muani-Juve e il Decreto Crescita fattore per l’Inter | Chiellini in serata Champions

La Juventus si prepara a una serata decisiva in Champions League a Monaco. La notizia di Tuttosport mette in evidenza come il possibile arrivo di Kolo Muani potrebbe cambiare gli equilibri della squadra bianconera. La partita si annuncia difficile, ma i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare le ambizioni europee della Juve. Intanto, anche l’Inter osserva con attenzione, mentre Chiellini si prepara a vivere la sua serata di Champions.

2026-01-28 21:58:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Serata di Champions importante per la Juventus a Monaco. Allo Stade Louis II i bianconeri vogliono dare continuità all’ultimo periodo positivo, soprattutto dopo i due successi con Benfica e Napoli all’Allianz. Due risultati che hanno alzato il morale e l’autostima della squadra in grado di poter competere contro chiunque e con il giusto atteggiamento. Poco prima del fischio d’inizio è stato il dirigente Giorgio Chiellini a parlare facendo un’analisi approfondità sulle squadre italiane in Europa, sul movimento in generale ma anche sul mercato bianconero con il nome di Kolo Muani tornato a risuonare tra gli uffici di Vinovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus si prepara a spingere sull’attaccante Kolo Muani, puntando a rafforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.

