Tuttosport – Kolo Muani-Juve e il Decreto Crescita fattore per l’Inter | Chiellini in serata Champions
La Juventus si prepara a una serata decisiva in Champions League a Monaco. La notizia di Tuttosport mette in evidenza come il possibile arrivo di Kolo Muani potrebbe cambiare gli equilibri della squadra bianconera. La partita si annuncia difficile, ma i tifosi sperano in una vittoria che possa rilanciare le ambizioni europee della Juve. Intanto, anche l’Inter osserva con attenzione, mentre Chiellini si prepara a vivere la sua serata di Champions.
2026-01-28 21:58:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Serata di Champions importante per la Juventus a Monaco. Allo Stade Louis II i bianconeri vogliono dare continuità all’ultimo periodo positivo, soprattutto dopo i due successi con Benfica e Napoli all’Allianz. Due risultati che hanno alzato il morale e l’autostima della squadra in grado di poter competere contro chiunque e con il giusto atteggiamento. Poco prima del fischio d’inizio è stato il dirigente Giorgio Chiellini a parlare facendo un’analisi approfondità sulle squadre italiane in Europa, sul movimento in generale ma anche sul mercato bianconero con il nome di Kolo Muani tornato a risuonare tra gli uffici di Vinovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Kolo Muani Juve
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, avanti con Kolo Muani. Poi c’è la Champions League”
La Juventus si prepara a spingere sull’attaccante Kolo Muani, puntando a rafforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.
Kolo Muani Juve, clamoroso Tuttosport: Spalletti ha chiesto il francese! Quali sono i possibili margini
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'allenatore della Juventus, Spalletti, avrebbe espresso interesse per Kolo Muani, attualmente in forza al PSG.
Ultime notizie su Kolo Muani Juve
Argomenti discussi: Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincente; Calciomercato Juve: En-Nesyri tramonta, la risposta per Kolo Muani e i due attaccanti di Serie A; Mateta come Kolo Muani, Comolli rompe gli indugi: la Juve ha un solo piano; Kolo Muani-Juve e il Decreto Crescita fattore per l’Inter: Chiellini in serata Champions.
Pagina 2 | Kolo Muani-Juve: Comolli accelera! Primo nodo sciolto, nuova trattativa col Psg e formula vincenteCorsa contro il tempo per regalare a Spalletti il bomber. La società bianconera vuole riportare a Torino l'attaccante e il francese è disponibile a ritornare. Ecco le ultime novità sull'affare ... tuttosport.com
Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sognaNovità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. calciomercato.it
La Juve fa sul serio per il ritorno di Kolo Muani, ma il Tottenham frena… e lo United apre al prestito di Zirkzee Luciano Spalletti l’ha ribadito anche ieri: vorrebbe avere un aiuto dal mercato. Il primo nome sulla lista riporta il calendario indietro di 365 gi - facebook.com facebook
. @juventusfc | Chiellini: “Kolo Muani Il Tottenham gioca stasera, non è il momento di parlarne. Vogliamo aiutare Spalletti, ma vedremo” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.