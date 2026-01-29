La Juve Primavera annuncia ufficialmente la cessione di Djhal al Sion. Il giocatore ha firmato un contratto a titolo definitivo con il club svizzero, lasciando così il settore giovanile della Juventus. La società bianconera conferma il passaggio e conclude la trattativa, senza ulteriori dettagli sulle cifre.

Juve Primavera, movimento in uscita per il club bianconero. Djhal passa a titolo definitivo al Sion. Per il classe 2006 una nuova esperienza all’estero. Novità di calciomercato per la Juve Primavera. Rayan Djahl ha salutato ufficialmente i bianconeri passando a titolo definitivo al Sion. QUI: CALCIOMERCATO JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dalla Vecchia Signora con i dettagli della cessione: « Rayan Djahl saluta la Juventus e passa a titolo definitivo al Sion, in Svizzera. L’attaccante di nazionalità algerina classe 2006, dopo le esperienze in Francia, è approdato alla Juventus nell’estate 2024 – giocando complessivamente 15 partite con la squadra giovanile bianconera tra campionato, Coppa Primavera e UEFA Youth League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Djhal passa al Sion a titolo definitivo. Il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

Il Milan ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo di un calciatore.

