Comunicato ufficiale Milan è stato ceduto a titolo definitivo

Il Milan ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo di un calciatore. Questa operazione rientra nelle strategie di riorganizzazione del club, finalizzata a ottimizzare la rosa e gestire al meglio le risorse. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un nuovo capitolo nel percorso di rinnovamento della squadra.

Cessione a titolo definitivo in casa Milan con i rossoneri che hanno salutato un calciatore in queste ore andando a sfoltire il proprio organico. Cessione Milan, ora è ufficiale (Ansa Foto) – calciomercato.it Matteo Dutu ha salutato la squadra rossonera con il Milan che ha diramato un comunicato ufficiale per salutare il difensore che ha ricoperto anche il ruolo di capitano della formazione Primavera e del Milan Futuro. “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Du?u alla Fotbal Club Dinamo 1948 Bucure?ti. Il Club augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconeroLa Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

Serie C. Pianese sabato in campo contro la Torres. Puletto ceduto a titolo definitivo al CarpiLa Pianese si prepara alla sfidante partita casalinga contro la Torres, in programma sabato alle 14,30 al Comunale.

