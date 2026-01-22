Oscar 2026 tutte le nomination | ecco chi può vincere davvero e chi no

Il 22 gennaio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026, giunta alla 98ª edizione. La cerimonia si svolgerà tra la notte del 15 e 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. In questo articolo analizzeremo le candidature principali, evidenziando chi potrebbe emergere come favorito e quali nomi potrebbero sorprendere. Una panoramica esaustiva per comprendere lo stato attuale del cinema internazionale in vista della premiazione.

Sono state svelate, nel primo pomeriggio del 22 gennaio, le nomination agli Oscar 2026; la 98esima edizione dei premi più ambiti del cinema americano si terrà nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, presso il glorioso Dolby Theatre di Los Angeles. In conduzione, per il secondo anno consecutivo, il comico Conan O'Brien. Ecco l'elenco dei candidati in tutte le categorie (in aggiornamento) Miglior Film Miglior Regia Miglior Attore Protagonista Miglior Attrice Protagonista Miglior Attore Non Protagonista Benicio Del Toro, "One Battle After Another" Jacob Elordi, "Frankenstein" Delroy Lindo, "Sinners" Sean Penn, "One Battle After Another" Stellan Skarsgård, "Sentimental Value" Miglior Attrice Non Protagonista Elle Fanning, "Sentimental Value" Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value" Amy Madigan, "Weapons" Wunmi Mosaku, "Sinners" Teyana Taylor, "One Battle After Another" Miglior Sceneggiatura Non Originale "Bugonia" "Frankenstein" "Hamnet" "One Battle After Another" "Train Dreams" Miglior Sceneggiatura Originale "Blue Moon" "It Was Just an Accident" "Marty Supreme" "Sentimental Value" "Sinners" Film d'Animazione Miglior Cortometraggio Animato "Butterfly" "Forevergreen" "The Girl Who Cried Pearls" "Retirement Plan" "The Three Sisters" Fotografia Costumi Montaggio Miglior Trucco e Acconciature "Frankenstein" "Kokuho" "Sinners" "The Smashing Machine" "The Ugly Stepsister" Miglior Cortometraggio Live Action "Butcher's Stain" "A Friend of Dorothy" "Jane Austen's Period Drama" "The Singers" "Two People Exchanging Saliva" Colonna Sonora Canzone Originale Documentario Cortometraggio Documentario Film Internazionale Scenografia Sonoro Effetti Visivi Le candidature, come da prassi negli ultimi anni, sono state rese pubbliche attraverso una diretta trasmessa su Youtube, che potete rivedere a questo link.

