Grande Fratello finale vicina | ecco chi può davvero vincere secondo gli scommettitori

La sfida per il titolo si restringe a tre super favoriti, ma anche gli outsider possono sorprendere. Ecco tutte le quote aggiornate e le previsioni in vista della super finale del 15 dicembre. Con l'avvicinarsi della finale del Grande Fratello, in programma lunedì 15 dicembre, cresce l'attenzione attorno alle quote degli scommettitori. La battaglia per la vittoria della diciannovesima edizione si preannuncia serratissima. Mentre Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio si contendono gli ultimi posti disponibili nella semifinale - dove è prevista una doppia eliminazione - gli esperti di Sisal hanno già delineato i nomi più caldi per il trionfo finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, finale vicina: ecco chi può davvero vincere secondo gli scommettitori

