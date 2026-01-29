Juve Lazio divieto di trasferta per i tifosi ospiti | i dettagli sulla decisione del Ministero Tutto ciò che c’è da sapere

Questa sera il settore ospiti dello Juventus Stadium rimarrà chiuso. Il Ministero ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi ospiti per la partita tra Juve e Lazio. Chi ha già acquistato i biglietti può chiedere il rimborso seguendo le istruzioni ufficiali. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, e non ci sono indicazioni su quando la trasferta sarà di nuovo possibile.

Juve Lazio, il Ministero decide la chiusura del settore ospiti per il big match: ecco le modalità ufficiali per riavere i soldi spesi. Dopo aver archiviato la qualificazione al prossimo turno di Champions League, anche l'attesa per uno dei classici del calcio italiano sta per terminare, ma le notizie che giungono dal fronte organizzativo cambiano drasticamente lo scenario sugli spalti. La sfida di Serie A tra Juventus e Lazio, calendarizzata per la serata di domenica 8 febbraio 2026 con fischio d'inizio alle ore 20:45, si giocherà in un contesto di tifo parzialmente limitato. La società bianconera ha infatti recepito e comunicato ufficialmente le disposizioni contenute nel recente Decreto del Ministero dell'Interno, emanato in data 28 gennaio 2026, che impone restrizioni severe per la sicurezza dell'evento all'Allianz Stadium.

