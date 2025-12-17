Dybala via dalla Roma a gennaio? L’ex Juve ha preso la sua decisione | a svelarlo è Fabrizio Romano Tutto ciò che c’è da sapere

Dybala potrebbe lasciare la Roma a gennaio? Secondo Fabrizio Romano, l’attaccante ha già preso una decisione. La priorità del Boca Juniors resta il suo ritorno, ma al momento la Joya continuerà a rispettare il contratto in scadenza con i giallorossi. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla sua situazione e i rumors di mercato.

Dybala resta la priorità del Boca Juniors per il futuro. La Joya non lascerà la Capitale a gennaio e rispetterà il contratto in scadenza. Il futuro di Paulo Dybala torna a infiammare le cronache internazionali, con un richiamo sempre più forte proveniente dalla sua terra d’origine. Il Boca Juniors, uno dei club più prestigiosi dell’Argentina e del mondo, ha individuato nell’attuale numero 21 della Roma il grande colpo per il 2026. Il presidente degli Xeneizes sogna di riportare l’ex attaccante della Juventus in patria per chiudere in bellezza una carriera straordinaria, ma la trattativa non sembra destinata a decollare nell’immediato futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

