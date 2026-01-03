Ultimissime Juve LIVE | i convocati ufficiali per il match contro il Lecce Tutto ciò che c’è da sapere sulla partita delle 18

Ecco i convocati ufficiali della Juventus per la sfida contro il Lecce, in programma alle 18. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate sulla partita e le ultime notizie relative alla squadra. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale sulle novità della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 3 gennaio 2026. Juve Lecce LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti. Ore 16.00 – Juve Lecce LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti Convocati Juve per il Lecce: tornano Conceicao, Pinsoglio e Cabal, la decisione su Milik. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cabal recupera per Pisa-Juventus? È convocato? Le ultime sul colombiano e la probabile formazione di Spalletti; Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica; Pisa-Juventus: probabili formazioni e ultime dai campi, diretta streaming, arbitro e precedenti.

