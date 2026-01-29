Juve guarda che Kolo Muani | il suo gol lancia gli Spurs agli ottavi

La Juventus deve prepararsi a una sfida difficile. Kolo Muani ha segnato il gol che ha portato il Tottenham in vantaggio contro l'Eintracht Francoforte, contribuendo alla vittoria per 2-0 degli Spurs e alla qualificazione agli ottavi di finale. La squadra inglese si è dimostrata compatta e decisiva, lasciando poco spazio agli avversari. La Juventus dovrà ora rivedere le proprie strategie per evitare di uscire presto dalla competizione.

L'attaccante francese del Tottenham Kolo Muani ha siglato il gol del vantaggio nel 2-0 con cui gli Spurs hanno battuto l'Eintracht Francoforte. Un messaggio rivolto alla Juve? Presto per dirlo: come ha confessato Chiellini, i bianconeri sul mercato capiranno le opportunità solo "negli ultimi 2-3 giorni".

