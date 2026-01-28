Gol Kolo Muani | le voci di mercato non lo scalfiscono l’ex Juve a segno col Tottenham in Champions League

Kolo Muani ha segnato ancora in Champions League, questa volta contro il Tottenham. Nonostante le voci di mercato e di un possibile addio, l’attaccante francese ha segnato il suo gol al 47’ e ha dato spettacolo in campo. La sua prestazione è stata di alto livello, e il gol pesa molto per la sua squadra. Le voci di mercato non sembrano averlo scalfito: Muani continua a mostrare il suo valore.

Gol Kolo Muani, il sigillo in Europa. Il francese a segno al 47? in Eintracht-Tottenham: prestazione top e rete pesante nonostante le voci di addio. La Juventus, mentre è focalizzata sul proprio percorso europeo, tiene un orecchio teso e uno sguardo vigile anche sugli altri campi continentali, dove si intrecciano destini sportivi e trame di mercato decisive per il futuro della rosa. L'attenzione della dirigenza è stata inevitabilmente catturata da quanto accaduto durante la sfida Eintracht Francoforte Tottenham, match valido per la League Phase di Champions League che vede protagonista assoluto l'oggetto del desiderio numero uno per l'attacco di Luciano Spalletti.

