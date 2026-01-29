Joao Mario via dalla Juve ma resta in Serie A | prestito secco

La Juventus ha deciso di non puntare più su Joao Mario. Il portoghese lascerà i bianconeri, ma resterà in Italia: partirà in prestito secco a un'altra squadra di Serie A. La società ha infatti comunicato che il giocatore non rientra più nei piani di Spalletti, determinando così la sua uscita dal club torinese.

Novità importantissima in casa Juve per quel che concerne il futuro di Joao Mario: il portoghese è completamente fuori dai piani di Spalletti. Nemmeno ieri è sceso in campo in Monaco-Juve nonostante l’aritmetica qualificazione agli spareggi per gli ottavi di Champions League e il futuro di Joao Mario resta sempre di più avvolto nel mistero. Il 26enne portoghese, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dell’operazione che ha portato Alberto Costa a compiere il percorso inverso, non ha mai convinto Luciano Spalletti che lo ha impiegato fin qui per pochissimi minuti. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

A gennaio, il futuro di Joao Mario alla Juventus rimane incerte.

Joao Mario rimane a Torino, con la valigia pronta, in attesa di definire il suo futuro.

